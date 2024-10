MP pede prisão de mulher acusada de matar bebês na Itália

A medida, porém, foi rejeitada pelo Ministério Público, "uma vez que não era possível contar com os terceiros no sucesso da eficácia da prisão domiciliar", tendo em vista que "os mesmos pais nunca tinham notado nada do que se passava na sua própria casa".

Desta forma, o MP recorreu solicitando que o sepultamento do segundo recém-nascido fosse enquadrado como supressão de cadáver e não ocultação, como havia sido feito inicialmente, e que fosse considerada a punição de todos os supostos crimes.

Petrolini, uma estudante universitária que é suspeita de ter matado um dos bebês no início de agosto, logo após dar à luz, enquanto que o outro teria sido morto há cerca de um ano.

Segundo as autoridades italianas, os dois bebês foram encontrados enterrados no jardim da casa que a jovem divide com sua família.

O promotor de Parma, Alfonso D'Avino, explicou ainda que no dia 12 de maio de 2023, quando a jovem deu à luz seu primeiro filho, seus pais e irmão estavam em um recital de dança. Na ocasião, ela teria cavado, com as próprias mãos, uma cova no jardim para enterrá-lo.

De acordo com a reconstrução, após 24 horas do parto e de ter enterrado a primeira criança, a universitária teve forças físicas para ir à esteticista, comer pizza com a família, ir às compras com uma amiga.