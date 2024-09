Operação prende 'ultras' de Inter e Milan e segurança de Fedez

De acordo com o juiz Domenico Santoro, que autorizou as medidas cautelares, a agressão a Iovino mostra "como uma franja dos ultras do Milan se transformou em uma espécie de grupo violento dedicado a ações punitivas, inclusive sob encomenda".

Fedez não é investigado, mas, segundo uma gravação telefônica obtida pela polícia, ele teria pedido ajuda de Lucci para vender uma bebida patrocinada por ele dentro do San Siro. Em troca, os "ultras" receberiam uma parte do faturamento.

Os dois clubes de Milão também não são investigados, porém terão de demonstrar que romperam as ligações com as torcidas organizadas. Em determinada ocasião, Marco Ferdico, outro importante líder dos "ultras" da Inter e alvo de prisão preventiva, cobrou que o técnico Simone Inzaghi interviesse junto à Inter para obter "mais 200 ingressos" para a final da Liga dos Campeões contra o Manchester City, em Istambul, no ano passado.

Em resposta, Inzaghi prometeu falar com os dirigentes interistas. (ANSA).

