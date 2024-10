Pianista italiano Alessandro Lanzoni se apresenta no Rio

RIO DE JANEIRO, 30 SET (ANSA) - Um dos mais consagrados intérpretes do jazz contemporâneo, o italiano Alessandro Lanzoni se apresenta no Rio de Janeiro no próximo dia 3 de outubro.

O concerto "Diálogos entre Som e Silêncio", que mescla improviso e composições clássicas e de seu repertório, acontece no Instituto Italiano de Cultura (IIC) da cidade.

A primeira parte do espetáculo será dedicada à improvisação pura, onde cada instante se torna uma oportunidade para dar vida a uma narrativa musical original.