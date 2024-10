Pizzaria mais antiga do Brasil completa 100 anos

"Me sinto honrado em conduzir a Castelões, sempre com o propósito de levar o que há de melhor da nossa cozinha para a mesa do cliente, como é feito na Itália", declarou o chef e proprietário Fábio Donato, terceiro na linha de sucessão da família Donato no restaurante.

Além das famosas pizzas, produzidas em um forno que funciona desde a inauguração da Castelões, o estabelecimento também possui massas tradicionais, sobremesas e bebidas que transportam a Itália para o Brás.

Serviço: Rua Jairo Góis 126 - Brás - São Paulo (SP) Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 18h às 23h (ANSA).

