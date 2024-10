Aeroporto na Itália é fechado após pneu de avião estourar

Em nota, a empresa Sacbo, que administra o aeroporto Milão-Bergamo, comunicou que, devido a uma aeronave parada na pista por problemas técnicos, as operações estão suspensas.

Os voos de partida estão atrasados e os de chegada podem estar sujeitos a desvios para Malpensa e Verona ou cancelamentos até a reabertura do aeroporto de Il Caravaggio, prevista para 17h da tarde (horário local).

De acordo com informações preliminares, o voo FR846 da Ryanair proveniente do aeroporto de Barcelona El Prat pousou pontualmente, às 8h (horário local), na pista do Orio al Serio, quando um pneu estourou e causou danos no trecho.

O avião - com 162 passageiros e seis tripulantes a bordo - ainda se movia ligeiramente, e o piloto conseguiu contê-lo. Não houve relatos de incêndios nos carrinhos ou em qualquer outro lugar.

"Os danos afetaram superficialmente o pavimento, que foi riscado até cerca de um centímetro de profundidade. Por isso é necessário restaurar o pavimento com uma intervenção urgente confiada a uma empresa especializada", conclui a Sacbo. (ANSA).