Brasileira relata desespero após ataques do Irã contra Israel

"Bombas explodiram por todo lado e agora estamos escutando bastante sirenes de bombeiros e ambulâncias", acrescentou.

Cohen enfatizou que a família está no subterrâneo do prédio, em um quarto antibomba, e não tem previsão de quando conseguirá sair. Ao todo, há 13 moradores do edifício no local, incluindo cinco idosos.

"Tem uma senhora que está passando mal, com ataque de pânico.

Ela está ruim. Tivemos que chamar a ambulância", concluiu ela.

(ANSA).