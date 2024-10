Condenamos ataques a Estados soberanos, diz Rússia sobre Israel

Ainda hoje, a força interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) afirmou que as incursões terrestres iniciadas por Israel nesta madrugada violam a integridade territorial e a soberania do país.

A atual ofensiva israelense no Líbano, iniciada há pouco mais de 10 dias, já deixou centenas de mortos e forçou dezenas de milhares de pessoas a deixar suas casas.

Já a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 e anexou ilegalmente partes de quatro províncias do país vizinho: Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. (ANSA).

