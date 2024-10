Ofensiva no Líbano será 'a mais breve possível', diz Israel

ROMA, 1 OUT (ANSA) - As Forças de Defesa de Israel (IDF) já realizaram "mais de 70 mini-incursões" contra o grupo xiita Hezbollah no sul do Líbano e afirmaram que o objetivo é fazer com que o ofensiva seja "a mais breve possível".

"Não há nenhuma intenção por parte das IDF de permanecer no Líbano meridional. Por outro lado, queremos reforçar nossas defesas e a vigilância na fronteira após a operação por terra", afirmou o Exército.

Segundo as Forças de Defesa, as incursões destruíram "vários postos do Hezbollah, túneis e milhares de armas" que poderiam ter sido utilizadas pelo grupo xiita para "invadir Israel".