Em jogo equilibrado, Alcaraz bate Sinner e é campeão em Pequim

SÃO PAULO, 2 OUT (ANSA) - O espanhol Carlos Alcaraz, atual 2º no ranking mundial, derrotou o italiano Jannik Sinner (1º) por 2 sets a 1 e conquistou o título do ATP 500 de Pequim.

Em uma partida equilibrada, Sinner venceu o primeiro set por 7-6, mas viu o adversário reagir no segundo e levar a disputa para o desempate, com um placar de 6-4 para o espanhol.

Já no terceiro set, Alcaraz começou melhor, mas viu o italiano virar o jogo. Na reta final, o espanhol reagiu e fechou em 7-6.