Itália condena Irã e pede moderação no Oriente Médio

NOVA YORK, 2 OUT (ANSA) - A Itália pediu um cessar-fogo imediato no Líbano e cobrou "moderação e responsabilidade" de todas as partes no Oriente Médio, na esteira do bombardeio do Irã contra Israel, em retaliação pelas mortes de Ismail Haniyeh e Hassan Nasrallah, líderes do Hamas e do Hezbollah, respectivamente.

"A Itália lança um apelo por um cessar-fogo imediato no Líbano. Continuaremos a trabalhar por uma solução diplomática e estamos prontos para ajudar ativamente as Forças Armadas libanesas para assumir as próprias responsabilidades na fronteira com Israel", disse o embaixador italiano na ONU, Maurizio Massari, em reunião do Conselho de Segurança sobre os desdobramentos mais recentes da crise.

Durante seu pronunciamento, o representante de Roma condenou "firmemente o ataque iraniano a Israel" e expressou "preocupação" com a escalada da tensão no Oriente Médio.