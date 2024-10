Itália envia ajuda humanitária de 17 milhões de euros ao Líbano

Segundo o chanceler italiano, o apoio humanitário ao país árabe será destinado aos libaneses deslocados.

"Esta iniciativa é um adicional aos 50 milhões de euros (R$ 300 milhões) já destinadas para iniciativas de desenvolvimento e de emergência", concluiu o ministro, que também lembrou que "nos últimos dias, [as cidades libanesas de] Beirute e Tiro receberam duas toneladas de alimentos e ajuda sanitária enviadas pelo Ministério da Defesa [italiano]".

Por fim, Tajani informou que o suporte ao Líbano se une à ajuda humanitária que a Itália tem disponibilizado na Faixa de Gaza, "cujo financiamento, desde o início do conflito [há um ano] foi de 55 milhões de euros (R$ 330 milhões).

A Faixa de Gaza tem sido constantemente bombardeada por Israel desde outubro de 2023, em retaliação aos ataques do grupo Hamas no país judeu. Há cerca de 10 dias, o Líbano tornou-se um novo alvo das forças israelenses sob a justificativa de liquidar os membros do grupo xiita Hezbollah. O conflito no Oriente Médio tem causado a morte e o deslocamento de diversos civis.

"Em um contexto cada vez mais complexo, que se refere a um quadrante particularmente vasto, estamos intensificando os contatos diplomáticos: o objetivo inicial é a desescalada [da guerra] a partir de um cessar-fogo no Líbano e em Gaza", afirmou Tajani, que durante o encontro dos ministros das Relações Exteriores do G7, liderado pela Itália, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, na última semana, já havia pedido o envolvimento de todos os atores na moderação do conflito.

(ANSA).