Itália participará de reunião do G20 sobre energia no Brasil

De acordo com o político, "é também por isso que a Itália está determinada a fazer a sua parte e a presidência brasileira pode contar com a nossa contribuição".

Os trabalhos da reunião do G20 serão realizados na manhã do próximo dia 4 de outubro, e Pichetto Fratin também participará do evento final de duas iniciativas que antecedem o G20. São elas: a cúpula ministerial de Energia Limpa, que reúne 28 países para acelerar a transição global, e da Missão Inovação, com 23 nações para incentivar os investimentos públicos em pesquisa sobre tecnologias limpas.

Já no final do G20, o ministro italiano participará do 4º Diálogo de Alto Nível sobre Transição Energética, organizado pela presidência da COP 29 e pela Agência Internacional de Energia (IEA). (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.