Juve bate Leipzig em jogo caótico; Bologna perde para Liverpool

O atual líder da Premier League segue com 100% de aproveitamento no torneio ao somar duas vitórias nos dois primeiros confrontos, enquanto o Bologna tem apenas um, conquistado no empate sem gols com o Shakhtar Donetsk.

A Juventus, por sua vez, superou inúmeras adversidades para vencer o oponente por 3 a 2 e sair da Alemanha com valiosos três pontos na bagagem, pois também mantiveram os piemonteses com 100%.

Os comandados de Thiago Motta buscaram a virada, sofreram com lesões e atuaram grande parte da etapa final com um jogador a menos, o que adicionou uma pitada de heroísmo no triunfo bianconero.

Benjamin Sesko inaugurou o marcador no primeiro tempo, mas Dusan Vlahovic empatou no segundo. O mesmo esloveno recolocou os alemães na frente, enquanto o sérvio respondeu na mesma moeda.

No fim do confronto, Francisco Conceição anotou um golaço para dar números finais ao embate.

Além da expulsão do goleiro Michele Di Gregorio, que cometeu falta fora da área, a Juventus precisou substituir no meio do jogo o brasileiro Gleison Bremer, que torceu o joelho esquerdo, e o atacante Nico González, que sofreu uma lesão muscular na coxa. (ANSA).