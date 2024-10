Lula retorna ao Brasil após avião da FAB apresentar falhas

O mandatário, a primeira-dama Janja da Silva, o chanceler Mauro Vieira e outros ministros embarcaram em um avião reserva da Presidência, por volta das 23h40 (horário de Brasília), e a chegada em Brasília deve ocorrer as 10h30 desta quarta-feira (2), após uma parada técnica no Panamá.

"Essas situações podem acontecer, e o importante é que todas as providências de segurança foram tomadas. Seguimos confiantes na competência da tripulação e na rápida resolução do problema", declarou o ministro das Relações Exteriores.

De acordo com o jornal "O Globo", uma das hipóteses para o problema técnico, e que precisa ser confirmada, é a de que um pássaro teria colidido com a turbina.

No entanto, as verdadeiras causas do problema só serão determinadas após uma investigação da FAB, com a colaboração das autoridades do México, onde Lula participou ontem da tomada de posse da nova presidente, Claudia Sheinbaum.

No mês de fevereiro, a aeronave presidencial precisou interromper a decolagem no Aeroporto de Congonhas durante o retorno de Lula para Brasília. (ANSA).