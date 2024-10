Microsoft anuncia investimento de 4,3 bilhões de euros na Itália

"O reforço na capacidade computacional, destacando as excelências italianas em alta formação e pesquisas, contribuirá na consolidação do desenvolvimento da Itália como hub digital do Mediterrâneo, em linha com as prioridades do Plano Mattei com a África e com a Parceria para a Infraestrutura e Investimento Global [PGII], iniciativa estratégica lançada no âmbito do G7", ressalta o governo Meloni. (ANSA).

