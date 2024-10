Fiorentina faz dever de casa e ganha na estreia da Conference

ROMA, 3 OUT (ANSA) - A Fiorentina fez o seu dever de casa nesta quinta-feira (3) ao derrotar por 2 a 0 o The New Saints, do País de Gales, na primeira rodada da Conference League.

Atuando no estádio Artemio Franchi, em Florença, os dois gols da Viola saíram no segundo tempo em menos de cinco minutos de diferença, com Yacine Adli e Moise Kean.

O triunfo da Fiorentina poderia ser mais elástico, mas a equipe perdeu várias chances de gol nos quase 30 chute que deu no decorrer dos 90 minutos.