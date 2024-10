Funeral de Nasrallah será na sexta-feira em Teerã, diz mídia

ROMA, 3 OUT (ANSA) - O aguardado funeral de Hassan Nasrallah, antigo líder do grupo xiita Hezbollah, está previsto para acontecer na próxima sexta-feira (4) em Teerã, no Irã.

A imprensa libanesa, citando fontes políticas da nação persa, mencionou a presença de "preparativos massivos" para a cerimônia na capital iraniana, que deverá receber milhares de pessoas.

O início da celebração está marcado para às 10h30 (local), durante as orações comandadas por Ali Khamenei, líder supremo do Irã, no mausoléu do imã Khomeini.