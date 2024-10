Pastagem corresponde a mais de 90% de desmatamento na Amazônia

SÃO PAULO, 3 OUT (ANSA) - A destruição de floresta para pastagem foi a principal causa de desmatamento na Amazônia entre 1985 e 2023, com um índice de "mais de 90%", de acordo com um estudo publicado nesta quinta-feira (3) pelo MapBiomas, com base em imagens de satélites.

Segundo o levantamento, a área de pastagem na maior floresta tropical do planeta cresceu 363% ao longo dos últimos 39 anos, passando de 12,7 milhões de hectares para 59 milhões. Isso significa que, em 2023, pelo menos 14% do território da Amazônia era utilizado como pasto para gado.

Além disso, o bioma perdeu 55,3 milhões de hectares de vegetação nativa no período analisado, o que corresponde a 14% do total. "A quantidade de vegetação nativa removida nos últimos 39 anos é alarmante, e a continuidade dessa perda pode levar a região ao chamado 'ponto de não retorno'", alertou Jailson Soares, pesquisador do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) e do MapBiomas.