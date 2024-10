Bombardeios atingem 3 cidades no Iêmen, diz mídia

SANAA, 4 OUT (ANSA) - Em meio a escalada dos conflitos no Oriente Médio, as cidades de Sanaã e Hodeida, no Iêmen, foram alvos de ataques nesta sexta-feira (4).

De acordo a imprensa local, que é ligada ao grupo rebelde iemenita Houthi, as ofensivas no país foram orquestradas pelos Estados Unidos e também teriam atingido um município da província de Dhamar.

Milhares de apoiadores do grupo participaram hoje de um protesto em solidariedade aos cidadãos libaneses e palestinos em Sanaã, além de condenar o apoio americano às operações militares de Israel em Beirute e na Faixa de Gaza.