EUA pedem para Itália enviar policiais à Faixa de Gaza

ROMA, 4 OUT (ANSA) - O governo dos Estados Unidos pediu à Itália o envio de agentes da Arma dos Carabineiros, a polícia militar do país, para a Faixa de Gaza, que há um ano é palco de um conflito entre Israel e o grupo fundamentalista Hamas com cerca de 42 mil mortos.

A solicitação foi feita pelo secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e revelada pelo ministro italiano da Defesa, Guido Crosetto, nesta sexta-feira (4).

"Nos momentos de dificuldade e nos piores lugares, como agora em Gaza, é pedida a ajuda de 200 carabineiros italianos. Foi solicitada uma abordagem italiana porque provavelmente nosso modo de realizar missões internacionais nos tornou confiáveis e capazes de estabelecer pontes, mesmo entre margens que não se comunicam", disse Crosetto em discurso durante uma cerimônia militar no Aeroporto de Ciampino, em Roma.