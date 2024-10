Toscana promove destinos no Brasil de olho em 'turismo lento'

SÃO PAULO, 4 OUT (ANSA) - Por Bruna Galvão - Os destinos turísticos da Toscana, na Itália, foram temas de dois eventos em São Paulo e no Rio de Janeiro para mostrar que as belezas da região vão muito além de sua célebre capital, Florença, com campos, colinas, praias, atividades esportivas e locais tombados pela Unesco.

A campanha "Renascimento Sem Fim" faz parte da iniciativa "Visit Tuscany", trazida ao Brasil pela Agência Nacional de Turismo da Itália (Enit), e mira também o chamado turismo lento, que está cada vez mais em alta no país europeu após a pandemia de Covid-19.

Segundo Francesco Tapinassi, diretor de promoção turística da Toscana, a região une o aspecto histórico que caracteriza Florença, berço do Renascimento, com "serviços turísticos que remetem à contemporaneidade".