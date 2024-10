Tribunal diz que regras de mercado da Fifa violam leis da UE

ROMA, 4 OUT (ANSA) - Em mais um capítulo do chamado "caso Lassana Diarra", o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu nesta sexta-feira (4) que as regras de transferências da Fifa são contrárias à legislação do bloco e podem dificultar a livre circulação.

A medida da corte acontece após uma longa batalha judicial entre o ex-jogador do Real Madrid e a entidade, iniciada depois de o contrato do ex-meio-campista com o Lokomotiv Moscou ter sido rescindido em 2014. Na época, o francês afirmou que as restrições impostas pelas normas o impediram de encontrar um novo time.

Conforme as regras da Fifa, um clube que estiver disposto a contratar um atleta que tenha rescindido seu vínculo sem "justa causa" precisa pagar uma indenização ao antigo time do jogador.