Israel planeja resposta 'significativa' contra Irã, diz mídia

TEL AVIV, 5 OUT (ANSA) - O Exército de Israel está planejando uma resposta "forte e significativa" ao ataque com mísseis do Irã, realizado no último dia 1º de outubro em mais um episódio de uma escalada da tensão no Oriente Médio, informou a imprensa local neste sábado (5).

Segundo os meios de comunicação, o ataque iraniano causou danos no país liderado pelo premiê Benjamin Netanyahu, incluindo bases aéreas, embora as Forças de Defesa de Israel (FDI) tenham afirmado que nenhuma aeronave ou infraestrutura crítica foi atingida.

Hoje cedo, apesar de ser Shabat - dia sagrado no judaísmo -, foram realizadas reuniões no Ministério da Defesa, em Tel Aviv, com representantes de países aliados de Israel para coordenar ações contra Teerã. Oficiais superiores do Exército também participaram.