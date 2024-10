Mortos pelo furacão Helene nos EUA sobem para 232

WASHINGTON, 7 OUT (ANSA) - O número de mortos causados em virtude da passagem do furacão Helene nos Estados Unidos subiu nesta segunda-feira (7) para pelo menos 232.

De acordo com a imprensa americana, as novas vítimas do fenômeno foram registradas nos estados da Carolina do Norte, da Carolina do Sul e do Tennessee.

As equipes de resgate continuam trabalhando intensamente na região afetada pelo Helene para tentar restaurar a energia elétrica, reconstruir infraestruturas destruídas pelo furacão e levar suprimentos.