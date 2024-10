Partido de Meloni mostra abertura a restrições para cidadania

ROMA, 7 OUT (ANSA) - O partido da premiê da Itália, Giorgia Meloni, mostrou sinais de abertura a respeito do projeto de lei que cria restrições à transmissão de cidadania por direito de sangue (jus sanguinis) para ítalo-descendentes, ao mesmo tempo que facilita a obtenção da dupla nacionalidade por filhos de imigrantes nascidos no país.

A proposta foi apresentada oficialmente no último fim de semana pelo partido conservador Força Itália (FI), do vice-premiê e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, que agora tenta convencer seus aliados no governo.

"O projeto do FI tem diversos pontos interessantes e pode ser discutido. Não é uma reforma devastadora, são propostas de ajuste das normas atuais", disse Lucio Malan, líder no Senado do partido nacionalista Irmãos da Itália (FdI), liderado por Meloni.