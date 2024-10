Tajani diz seguir crise no Oriente Médio com 'máxima atenção'

BUENOS AIRES, 7 OUT (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, conversou com embaixadores do país em Israel, no Irã e no Líbano, além do secretário-geral da pasta, para atualizar a situação no Oriente Médio nesta segunda-feira (7), data que marca o primeiro aniversário da guerra na Faixa de Gaza.

A informação foi revelada pelo próprio Tajani na abertura de uma reunião com embaixadores italianos na América Latina em Buenos Aires, Argentina. "Continuamos o trabalho para a proteção dos compatriotas e dos nossos militares e o empenho por uma desescalada na região", salientou o ministro nas redes sociais.

Em um encontro com a imprensa em Buenos Aires, Tajani reforçou que acompanha a situação em Israel, no Líbano e no Irã com "máxima atenção", mas destacou que "não há riscos para italianos neste momento".