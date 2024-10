Brasil pode contribuir para solução na Ucrânia, diz Itália

"Com a presidência do G20, o Brasil desempenha um papel decisivo no cenário internacional neste ano. É membro central do Brics e é capaz de contribuir de forma decisiva para a solução do conflito entre Ucrânia e Rússia", disse.

Segundo Tajani, a Itália compartilha alguns princípios do plano de seis pontos formulado por Brasil e China, mas "é essencial que qualquer solução negociada se baseie no direito internacional e nos princípios de soberania, integridade territorial e independência dos Estados, consagrados na Carta da ONU".

"A Itália espera que a iniciativa sino-brasileira possa confluir no processo mais amplo iniciado em junho com a conferência de paz na Suíça. Continuamos a dialogar de forma construtiva com o Brasil, junto com os parceiros do G7 e da União Europeia, para que possa ser desenvolvida uma plataforma de negociação compartilhada, tendo em vista uma nova cúpula de paz que conte também com a Rússia", salientou. (ANSA).

