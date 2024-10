Itália está pronta para reforma de cidadania, diz Tajani

SÃO PAULO, 8 OUT (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, afirmou que o país está pronto para uma reforma nas regras de concessão de cidadania, em meio ao debate sobre restrições ao princípio do "jus sanguinis" ("direito de sangue") e a criação do "jus italiae" ("direito italiano").

"A Itália não apenas está pronta para essa mudança, o nosso país já mudou e devemos garantir que as regras se adaptem a um novo contexto, profundamente diferente daquele de 30 anos atrás", disse o chanceler em entrevista à Folha de S. Paulo publicada nesta terça-feira (8), quando ele inicia uma visita ao Brasil.

"É necessário que o conceito de cidadania se baseie no pertencimento a uma comunidade, com todos os direitos e deveres.