Enel participa do Fórum Empresarial Brasil-Itália em SP

ROMA, 9 OUT (ANSA) - Uma delegação da empresa italiana de energia Enel participou da missão na Argentina e no Brasil realizada pelo vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani.

O presidente da Enel, Paolo Scaroni, acompanhado de Nicolò Mardegan, diretor de Relações Externas, Alberto De Paoli, diretor de Resto do Mundo, e Antonio Scala, diretor da Enel Brasil, falaram nesta quarta-feira (9) em São Paulo no painel "Redes de infraestrutura, a força motriz do desenvolvimento das relações econômicas entre Itália e Brasil".

Ele foi realizado durante o Fórum Empresarial Brasil-Itália, promovido pelo Ministério das Relações Exteriores, em colaboração com o Italian Trade Agency (ICE-ITA) e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).