Festival de Cinema Italiano revela primeiros filmes de 19ªedição

SÃO PAULO, 9 OUT (ANSA) - O Festival de Cinema Italiano divulgou nesta quarta-feira (9) a lista com os primeiros filmes inéditos de sua 19ª edição, que acontecerá entre os próximos dias 7 de novembro e 8 de dezembro e também fará uma retrospectiva sobre o humor da sétima arte em diversas regiões do Brasil e via streaming.

Além da seleção de obras, que inclui o documentário "Toquinho: Encontros e um violão", dirigido por Erica Bernardini e escolhido pela Embaixada da Itália para celebrar os 150 anos da Imigração Italiana no Brasil, também foram revelados o pôster oficial e o manifesto do festival, que celebram a força e a independência da mulher contemporânea.

Ao todo, a lista conta com 12 filmes inéditos, incluindo a comédia que registrou a maior bilheteria da Itália em 2024, "Um mundo à parte", de Riccardo Milani, marido da atriz e cineasta Paola Cortellesi.