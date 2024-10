Alemanha adere à Aliança Global contra fome lançada pelo Brasil

SÃO PAULO, 10 OUT (ANSA) - A Alemanha aderiu à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma das prioridades da presidência brasileira no G20, segundo anúncio feito durante a Conferência de Sustentabilidade de Hamburgo, nesta semana.

Com isso, o país torna-se a primeira nação do G20 a se comprometer formalmente com a iniciativa, que visa canalizar recursos para acelerar os esforços para erradicar a fome e a pobreza no mundo - dois Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

"Estamos muito honrados com a adesão da Alemanha e estendemos o convite a outros países e instituições para que, já em novembro, durante a Cúpula do G20, a Aliança nasça com as parcerias que a tornem realmente global", declarou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.