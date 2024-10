CEOs italianos mostram otimismo sobre indústria naval no Brasil

RIO DE JANEIRO, 10 OUT (ANSA) - Durante visita ao complexo industrial do Porto de Suape, no Brasil, os diretores executivos dos grupos Fincantieri e Vard, Pierroberto Folgiero e Alberto Maestrini, respectivamente, e o CEO da Piemonte Holding, Alessandro Lombardi, discutiram o desenvolvimento da indústria naval brasileira, demonstrando entusiasmo com o futuro do setor no país sul-americano.

A visita dos executivos teve como principal objetivo fortalecer os esforços para revitalizar a indústria naval do país, uma iniciativa promovida pelo governo federal.

Em agosto, o Congresso do Brasil aprovou uma medida provisória que estabelece incentivos fiscais e econômicos para os setores naval e petrolífero.