Crimes contra atletas do Napoli não estão ligados, diz polícia

NÁPOLES, 10 OUT (ANSA) - Embora o momento do Napoli seja positivo dentro dos gramados, alguns jogadores do clube italiano passaram por problemas fora deles, pois foram vítimas da criminalidade no sul do país.

Na atual temporada, pelo menos três membros do plantel liderado por Antonio Conte foram alvos de ações criminosas, acontecimentos que estão causando preocupação dentro da equipe.

O brasileiro David Neres foi quem abriu a série de ocorrências, pois foi alvo de um assalto logo após uma partida.