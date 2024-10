Furacão Milton mata 'diversas pessoas' e deixa 3 milhões sem luz

ROMA, 10 OUT (ANSA) - Diversas pessoas morreram nas últimas horas na Flórida, Estados Unidos, após a chegada do furacão Milton, apelidado de "o pior ciclone do século", na última quarta-feira (9).

A informação foi divulgada pela emissora NBC, que, no entanto, não informou o número exato de vítimas.

A tempestade também deixou mais de 3 milhões de moradores do estado sem energia elétrica, situação que pode permanecer pelos próximos dias.