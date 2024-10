Israel ataca 3 bases de força da ONU no Líbano

Os ferimentos não foram graves, mas os dois militares estão hospitalizados - ambos são da Indonésia, de acordo com fontes militares libanesas.

Ainda segundo o porta-voz, as tropas israelenses abriram fogo contra a base UNP 1-31, acertando a entrada do bunker, onde soldados haviam se refugiado, danificando veículos e um sistema de comunicação. Além disso, um drone israelense foi visto sobre a unidade militar.

A terceira base atingida foi a UNP 1-32A, que costumava receber reuniões entre a Unifil e representantes israelenses e libaneses antes do início do conflito. De acordo com Tenenti, militares dispararam contra a unidade "deliberadamente, danificando a iluminação e uma estação de transmissão".

As bases ficam a poucos quilômetros de distância uma da outra, ao longo da linha de demarcação entre Israel e Líbano, onde cerca de 2 mil pessoas já morreram no âmbito da ofensiva de Tel Aviv contra o grupo xiita Hezbollah.

Após os ataques, o ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, convocou com urgência o embaixador de Israel em Roma.

A Unifil tem um contingente de cerca de 10 mil militares, dos quais aproximadamente mil são italianos. (ANSA).