Itália protesta contra ataques de Israel à Unifil no Líbano

Nessas duas últimas, militares israelenses danificaram veículos, sistemas de comunicação e iluminação e estações de transmissão.

"Meloni segue os desdobramentos com atenção, em contato constante com os ministros das Relações Exteriores, Antonio Tajani, e da Defesa, Guido Crosetto, e expressou forte solidariedade a nossos militares no Líbano", acrescenta a nota do governo.

Segundo a primeira-ministra, a Itália "continua trabalhando pela cessação das hostilidades e da escalada na região". Antes da divulgação do comunicado, Crosetto havia convocado o embaixador de Israel em Roma para protestar contra os ataques, definidos pelo ministro como "intoleráveis".

Paralelamente, Itália e França convocaram uma reunião com Espanha e Irlanda, que também participam da Unifil, para discutir o episódio. "Israel tem o dever de proteger as forças de manutenção da paz das Nações Unidas", escreveu no X o ministro espanhol das Relações Exteriores, José Manuel Albares.

Já o alto representante da União Europeia para Política Externa, o também espanhol Josep Borrell, disse que "mais uma linha foi perigosamente cruzada no Líbano". "Condenamos esse ato inadmissível, para o qual não existe qualquer justificativa", declarou.

Segundo fontes de segurança italianas que acompanham a crise no Oriente Médio, o objetivo de Israel com os ataques seria "forçar a retirada" da Unifil da região para não ter "testemunhas incômodas em ações futuras". (ANSA).