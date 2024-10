Novo relatório da ONU acusa Israel de crimes contra humanidade

GENEBRA, 10 OUT (ANSA) - A Organização das Nações Unidas (ONU) acusou Israel de "crimes contra a humanidade" em um relatório assinado por três investigadores da Comissão Internacional Independente de Inquérito das Nações Unidas, que desde 2021 analisam supostas violações do direito internacional no país e nos territórios palestinos.

Este é o segundo relatório da organização desde os ataques do Hamas a Israel há pouco mais de um ano, que desencadeou na atual guerra. Segundo as novas acusações da ONU, o governo de Benjamin Netanyahu está "cometendo crimes de guerra e contra a humanidade definidos como extermínio, com ataques implacáveis e deliberados contra equipes [de saúde] e instalações médicas".

No entanto, o documento também evidencia abusos cometidos por palestinos contra o país judeu com os reféns em Gaza, acusando tanto Israel quanto os grupos armados palestinos de "tortura" e "violência sexual e de gênero".