Rafael Nadal anuncia aposentadoria do tênis aos 38 anos

O espanhol estreou como profissional em setembro de 2001, com 15 anos de idade e, desde então, conquistou 92 títulos, incluindo 22 em torneios de Grand Slam: 14 em Roland Garros, quatro no Aberto dos EUA, dois em Wimbledon e dois no Aberto da Austrália.

Ele é superado apenas pelo sérvio Novak Djokovic, o único do "Big Three" (a tríade que ainda inclui o suíço Roger Federer) ainda na ativa, com 24. Nadal também foi campeão olímpico de simples em 2008 e de duplas em 2016 e, em 23 anos de carreira profissional, faturou US$ 135 milhões em premiações, valor equivalente hoje a R$ 755 milhões.

Além disso, liderou o ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) por 209 semanas. "Sinto-me muito sortudo por todas as coisas que pude viver", declarou o espanhol, que se juntará ao rival e amigo Federer no olimpo do tênis mundial.

"Que carreira, Rafa! Nunca esperei que esse dia chegasse.

Obrigado pelas lembranças inesquecíveis e por todos os objetivos alcançados nesse esporte que amamos. Foi uma honra absoluta", disse o suíço. (ANSA).