Reunião do Brics na Rússia terá 24 líderes e secretário da ONU

MOSCOU, 10 OUT (ANSA) - A Rússia informou nesta quinta-feira (10) que a próxima reunião dos países do Brics, agendada para acontecer entre os dias 22 e 24 de outubro, em Kazan, terá a presença de 24 chefes de Estado ou de governo e do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres.

Yuri Ushakov, conselheiro de política externa do presidente da Rússia, Vladimir Putin, ainda afirmou que outros oito países estarão representados na cúpula em um nível menor.

O mandatário russo, de acordo com seu conselheiro, participará de cerca de 20 reuniões bilaterais, que terão início do dia 21.