Saúde:Itália abre G7 com alerta para resistência antimicrobiana

ANCONA, 10 OUT (ANSA) - O governo italiano abriu nesta quinta-feira (10), na cidade de Ancona, na região das Marcas, a reunião dos ministros da Saúde do G7, com foco nas mudanças climáticas, no envelhecimento da população mundial e na resistência aos antimicrobianos.

"Juntos vamos trazer uma riqueza de experiências, perspectivas e ideias, e tenho certeza que esta colaboração produzirá progressos significativos. É uma oportunidade crucial para discutirmos em conjunto as prioridades para a saúde", disse o ministro da Saúde da Itália, Orazio Schillaci, durante a abertura da cúpula, que vai até amanhã (11).

O político acrescentou que diversos temas serão debatidos entre os participantes em Ancona, como a produção farmacêutica na África, o envelhecimento da população, a resistência aos antimicrobianos, mudanças climáticas e a utilização da Inteligência Artificial (IA) no setor.