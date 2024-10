Sinner homenageia Nadal: 'Homem incrível' e 'exemplo'

"Ele foi um exemplo, continuou humilde e não mudou com o sucesso", salientou.

O italiano disputa com o espanhol Carlos Alcaraz, 21, a hegemonia da nova geração do tênis, mas disse que é "impossível" se comparar com o "Big Three" ("Três Grandes"), a tríade formada por Nadal, pelo suíço Roger Federer e pelo sérvio Novak Djokovic, o único que seguirá na ativa.

"Eles mantiveram a consistência por 15 anos, não um ou dois.

O que eles fizeram é extraordinário, não podemos nos comparar a eles, sobretudo no atual momento", declarou Sinner. (ANSA).

