Stefano Dal Bianco vence Prêmio Strega Poesia na Itália

ROMA, 10 OUT (ANSA) - O escritor Stefano Dal Bianco é o grande vencedor da segunda edição do Prêmio Strega Poesia, com a obra "Paradiso".

O autor de 63 anos tem uma longa carreira como poeta e crítico literário. Em "Paradiso", Dal Bianco divaga sobre um personagem e seu cachorro em um pequeno vilarejo situado em uma colina, onde homem, cão e paisagem se alternam entre as três vozes da obra.

"Em 'Paradiso', a poesia de Stefano Dal Bianco se abre a uma nova fase, incorporando elementos de autoficção, de diário e de narração", explica a comissão responsável pelo prêmio.