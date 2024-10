Sul-coreana Han Kang vence Nobel de Literatura

Filha do escritor Han Seung-won, Han Kang nasceu em 1970, em Gwangju, e se mudou para a capital da Coreia do Sul, Seul, aos nove anos de idade.

Além da escrita, sempre se dedicou às artes e à música, o que, segundo a Academia Sueca, se refletiu "em toda a sua produção literária".

A carreira de Han Kang começou em 1993, com a publicação de poemas em uma revista sul-coreana, mas a estreia na prosa foi em 1995, com uma coleção de contos.

Seu maior sucesso, "A vegetariana", seria lançado em 2007, mas explodiria no mundo apenas na década seguinte, com uma história sobre as consequências violentas desencadeadas após a protagonista Yeong-hye se recusar a comer carne, comportamento rejeitado tanto pelo marido quanto pelo pai autoritário.

A personagem é internada em uma clínica psiquiátrica, onde sua irmã tenta trazê-la de volta a uma vida "normal". No entanto, Yeong-hye afunda cada vez mais em uma condição semelhante à psicose.

Além de "A vegetariana", Han Kang também teve publicados no Brasil os volumes "Atos humanos" e "O livro branco", todos pela editora Todavia.