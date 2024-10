Vaticano recebe mostra inédita de 64 artistas italianos

ROMA, 10 OUT (ANSA) - Os Museus do Vaticano, na cidade homônima, inauguraram nesta quinta-feira (10) a exposição inédita "Io dipinto", que reúne autorretratos de 64 artistas italianos do século 20 que vão dos mais renomados, como Giorgio De Chirico a Giacomo Balla, a nomes menos conhecidos, mas com grande impacto, como o da pintora veneziana Linda Buonajuti.

A mostra, que fica em cartaz até 11 de janeiro de 2025, escolheu uma das obras de Buonajuti, pintada como uma amazona de corpo inteiro em um quadro com atmosfera da Europa Central, para abrir a exposição.

Todas as pinturas do evento são provenientes da coleção particular de Franco Nobili (1925-2008), empresário romano, e de sua esposa, Maria Antonietta Trojani, adquiridas pelo casal na segunda metade do século 20.