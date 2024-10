Israel abre investigação para apurar ataques à Unifil

JERUSALÉM, 11 OUT (ANSA) - As Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram nesta sexta-feira (11) que estão conduzindo uma "investigação aprofundada" sobre os ataques contra as bases italianas da Força Interina das Nações Unidas (Unifil) no sul do Líbano.

Ainda de acordo com o Exército de Israel, as averiguações ocorrem no "mais alto nível", mas alertou que as posições dos membros do grupo xiita Hezbollah são próximas dos postos da Unifil.

"É essencial notar que as IDF estão operando no sul do Líbano como parte de um conflito em curso com o Hezbollah, cujos terroristas e infraestruturas estão localizados nas imediações das posições da Unifil e representam um risco significativo para a segurança das forças de manutenção da paz", disseram as forças israelenses.