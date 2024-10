Antonio Skármeta, autor de 'O Carteiro e o Poeta', morre aos 83

Para homenageá-lo, o Senado interrompeu a sessão dedicando a ele um minuto de silêncio, enquanto o presidente do Chile, Gabriel Boric, agradeceu Skármeta em uma publicação no Instagram "pelos contos, romances e teatro", além do "compromisso político e por sonhar que a neve queimava no Chile", fazendo menção ao título de uma das obras mais conhecidas do autor ("Sonhei que a neve estava queimando"), escrita em 1975, no exílio, após o golpe de estado que levou Augusto Pinochet ao poder.

Na cerimônia de despedida no Teatro Nacional do Chile, localizado na capital, compareceram inúmeras autoridades do mundo da política e da comunidade acadêmica.

"Seu legado e seu compromisso com a cultura chilena continuarão vivos em cada uma de suas obras", disse o Ministério da Cultura.

Durante os anos de exílio, que Skármeta passou principalmente na Alemanha, onde se uniu a um grupo de intelectuais chilenos e deu vida a uma rica experiência cultural, surgiu o romance "Ardiente Paciencia" que, após a adaptação cinematográfica de Radford em 1994, é mais comumente lembrado como "O Carteiro e o Poeta".

A obra foi adaptada três vezes para o cinema, mais recentemente em 2022 na Netflix, com os chilenos Vivianne Dietz e Andrew Bargsted nos papéis principais. Mas, no imaginário comum, a Isla Negra do romance permanecerá sempre Procida. E Mario Jimenez, (Mario Ruoppolo na adaptação para o cinema), o carteiro que compartilha a magia da amizade com Pablo Neruda, terá para sempre o rosto de Troisi. (ANSA).