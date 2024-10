Thomas Tuchel é anunciado como novo técnico da Inglaterra

Ter a oportunidade de representar a Inglaterra é um enorme privilégio e a oportunidade de trabalhar com este grupo especial e talentoso de jogadores é verdadeiramente emocionante", afirmou Tuchel.

O alemão se tornará o terceiro técnico estrangeiro na história a comandar a Inglaterra após o sueco Sven-Goran Eriksson (2001-2006) e o italiano Fabio Capello (2007-2012).

O principal objetivo de Tuchel no banco de reservas inglês será levar o país para a Copa do Mundo de 2026, na América do Norte. No torneio, a Inglaterra buscará colocar um ponto final em um jejum de quase 60 anos por um título.

Conhecido por ser inovador e rigoroso, Tuchel viu sua carreira explodir em 2015, quando levou o Borussia Dortmund ao vice-campeonato da Bundesliga de 2015/16. O alemão coleciona passagens por Paris Saint-Germain, Chelsea e Bayern de Munique, onde teve uma aventura conturbada. (ANSA).

