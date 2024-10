Acordo migratório Itália-Albânia atrai interesse na UE

Desde o início do ano, cerca de 55 mil deslocados internacionais chegaram à Itália via Mediterrâneo, segundo o Ministério do Interior, uma queda de 61% em relação ao mesmo período de 2023. As principais nações de origem são Bangladesh (10,9 mil), Síria (10,1 mil), Tunísia (7,2 mil), Egito (3,4 mil) e Guiné (2,9 mil).

A maioria dessas pessoas, no entanto, usa a Itália apenas como porta de entrada na União Europeia e tenta seguir viagem para países ao norte. (ANSA).

