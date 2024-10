Chef italiano vira sensação no Brasil com receitas nas redes

"Dá trabalho gravar três receitas por semana, é muito complicado com os restaurantes, mas é um prazer porque eu vejo que está mudando alguma coisa. As pessoas estão começando a procurar os ingredientes, o guanciale, o pecorino...", acrescenta.

Cozinheiro desde os 17 anos, o chef vivia em Nova York e viajou ao Brasil para acompanhar a Copa do Mundo de 2014, mas se apaixonou por São Paulo, lar de inúmeros restaurantes italianos, e decidiu ficar. "Pensei na minha cabeça: 'Vou ficar aqui porque tenho uma missão a fazer'", conta.

Maiolica começa todos os vídeos com um "Ciao ragazzi" ("Oi, pessoal"), dito com um sotaque já inconfundível, e conseguiu cativar o público com bom humor e uma pitada de brasilidade adquirida em uma década no país - suas comidas brasileiras favoritas são feijoada, moqueca, pão de queijo e coxinha.

O prazer por ensinar não fica restrito às redes sociais: o chef também dá aulas de massas no Instituto de Culinária Italiana para Estrangeiros (Icif), onde recebe alunos de todo o Brasil. "É uma honra ver um cara da Bahia ou do Pará aprendendo a fazer comigo", diz.

Entre 21 e 27 de outubro, Maiolica terá a oportunidade de se reconectar com seu país de origem durante a Settimana della Cucina Regionale Italiana, que leva todos os anos chefs das 20 regiões da Itália para cozinhar em 20 restaurantes de São Paulo durante uma semana.

O Temperani Trattoria foi selecionado para o evento e receberá um chef da Toscana, Salvatore Toscano, da Osteria Mangiando Mangiando, de Greve in Chianti, para dividir os fogões com Maiolica. Juntos, eles prepararão em menu que inclui massa recheada com batatas e cogumelos secos, massa com molho de carne de javali e especiarias, carne bovina cozida ao vinho tinto e torta recheada com creme de confeiteiro e pinoli.