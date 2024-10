EUA anunciam sanções a empresas chinesas ligadas à Rússia

Segundo o governo norte-americano, o equipamento foi "projetado e desenvolvido por" especialistas chineses e produzido em fábricas chinesas em colaboração com companhias de defesa russas. Logo depois, foi transferido para a Rússia para uso contra a Ucrânia.

As duas empresas chinesas sancionadas são a Xiamen Limbach Aircraft Engine Co e a Redlepus Vector Industry Shenzhen Co. Já a Limited Liability Company Trading House Vector, com sede na Rússia, e Artem Mikhailovich Yamshchikov também foram alvos das punições.

A medida ocorre após os EUA sancionarem entidades chinesas que fornecem componentes a empresas russas de fabricação de armas, além de refletir as crescentes preocupações sobre a cooperação entre a Rússia e outros países, incluindo a China, em meio à guerra na Ucrânia. (ANSA).

